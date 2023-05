Writers Guild of America streiker for første gang på 15 år

HQ

Writers Guild of America (WGA) har enstemmig stemt for streik etter mislykkede forhandlinger mellom guildet og Alliance of Motion Picture and Television Producers (AMPTP).

Sent i går kveld ga WGA ut følgende uttalelse:

"Etter den enstemmige anbefalingen fra WGAs forhandlingskomité, har styret i Writers Guild of America West (WGAW) og Council of the Writers Guild of America, East (WGAE), som handler på autoriteten som er gitt dem av deres medlemskap, enstemmig stemt for å innkalle til streik, med virkning fra 12:01, tirsdag 2. mai. Beslutningen ble tatt etter seks ukers forhandlinger med Netflix, Amazon, Apple, Disney, Discovery-Warner, NBC Universal, Paramount og Sony under paraplyen til Alliance of Motion Picture and Television Producers (AMPTP). WGAs forhandlingskomité startet denne prosessen med sikte på å inngå en rettferdig avtale, men studioenes svar har vært helt utilstrekkelige gitt den eksistensielle krisen forfatterne står overfor. Selskapenes oppførsel har skapt en gig-økonomi i en fagforeningsarbeidsstyrke, og deres urokkelige holdning i disse forhandlingene har forrådt en forpliktelse til ytterligere devaluering av forfatteryrket. Fra deres nektelse av å garantere noe nivå av ukentlig sysselsetting i episodisk fjernsyn, til opprettelsen av en "dagsrate" i komedievariasjon, til deres steinmur på gratis arbeid for manusforfattere og på AI for alle forfattere, har de stengt døren for arbeidsstyrken og åpnet døren til skriving som et helt frilansyrke. Ingen slik avtale kan noen gang vurderes av dette medlemskapet. Streiken begynner i morgen ettermiddag."

Streiken vil finne sted utenfor Netflix' kontorer i Hollywood, CBS TV City og andre store produksjonssteder. Vi har allerede hørt at flere late night-show stenger produksjonen på grunn av streiken, for å støtte WGA.

Forrige gang en forfatterstreik fant sted var for 15 år siden, og det resulterte i at store filmer og TV-serier ble endret på grunn av mangel på forfattere. Det gjenstår å se om denne streiken vil ha en lignende effekt på filmindustrien.

Takk, Deadline.