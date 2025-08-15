Wuchang: Fallen Feathers anklaget for sensur etter ny oppdatering

HQ

Wuchang: Fallen Feathers har fått negative tilbakemeldinger på nettet etter lanseringen av 1.5-oppdateringen, som endret noe av innholdet i historien. Noen fans mener at dette innholdet ikke ble endret for å fullføre historien slik utvikleren hadde tenkt, men for å tilfredsstille den kinesiske sensuren.

Dette kommer etter at 1.5-oppdateringen gjorde store endringer i historien, spesielt med visse sjefer og fiender. Ming-dynastiets soldater vil for eksempel ikke angripe spilleren nå, og visse sjefer blir ikke drept, men går inn i en tilstand av permanent utmattelse når de er beseiret.

Mens noen av disse endringene reduserer vanskelighetsgraden, oppdaget Insider Gaming at de fleste fans var irritert over plutselige plotendringer som i noen tilfeller ikke ga noen mening. En bruker påpekte at denne sensuren ikke var for den kinesiske regjeringens skyld, men sannsynligvis for å blidgjøre mer ytterliggående, nasjonalistiske grupper.

Med ytelsesproblemer som plaget lanseringen og denne kontroversen som kom kort tid etter, blir det interessant å se hvordan Wuchang: Fallen Feathers gjenoppretter sin oppfatning i fansenes øyne.