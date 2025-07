Wuchang: Fallen Feathers åpner for overveldende negative anmeldelser på Steam

HQ

Wuchang: Fallen Feathers Det nye sjelespillet Leenzee Games blir for tiden sablet ned på Steam av PC-spillere. Det nye soulslike fra Leenzee Games imponerte mange spillere i trailerne med prangende grafikk og kamp, men det ser ut til at mange PC-spillere ikke kan oppleve noen av delene på grunn av alvorlige ytelsesproblemer.

I skrivende stund har spillet en overveldende negativ vurdering på Steam. Bare 19% av 2,692 anmeldelser er positive for spillet. Så vidt vi kan se ved å skanne gjennom de nåværende anmeldelsene, kommer veldig få av dem fra folk med mange timer brukt i spillet. Men igjen, hvis ytelsen er det viktigste problemet ditt, vil du sannsynligvis ikke kjempe deg gjennom flere titalls timer med hakking og krasj.

"Jeg føler meg faktisk litt dum. i det nåværende spillandskapet burde jeg ha visst bedre enn å kjøpe deluxe-versjonen av et soulslike jeg ikke engang hadde prøvd en demo av. men Wuchang så så bra ut at jeg var SIKKER på at det ikke kunne mislykkes," skrev brukeren Devil Harbinger. "Wuchangs ytelse er elendig. hvis jeg kan spille Wukong på maks innstillinger, er det ingen grunn til at dette spillet både skal SE slik ut og SPILLE slik."

Mange anmeldere plukker fra hverandre spillet som bruker Unreal Engine 5, men selv blant alt sinnet og skuffelsen som er der akkurat nå, er det noen som nyter tiden sin i Wuchang: Fallen Feathers. "Nydelig verden, stilig kamp med skumle fuglesjefer, hva er ikke å elske?" skrev brukeren AYUSHHH. "Jada, noen fikk PC-er som tok fyr, men min overlevde."

Wuchang: Fallen Feathers er ute nå på PC, PS5 og Xbox Series X/S.