Wuchang: Fallen Feathers er i gjennomsnitt 40-60 timer langt

Det kommende actionspillet Wuchang: Fallen Feathers kommer til å bli et ganske langt spill, ifølge utvikleren Leenzee Games, og det vil også ha kapasitet til mer enn én gjennomspilling.

I et intervju med GamingBolt bekreftet utvikleren at spillet kommer til å vare i 40-60 timer, men at det er mulig for spillerne å gå gjennom det hele en gang til takket være flere avslutninger.

Mer enn tre avslutninger er bekreftet, og de vil bli diktert av sideoppdrag og beslutningene du tar. "Sideoppdragene vil påvirke hovedhistorien," ifølge Leenzee Games. "For øyeblikket er det mer enn tre avslutninger, og de er helt forskjellige avslutninger, noe som indikerer de helt forskjellige skjebnene til Wuchang."

Wuchang: Fallen Feathers lanseres i sommer til Xbox Series X/S, PS5 og PC.