Wuchang: Fallen Feathers får en oppfølger

Selv om vi foreløpig ikke har noen detaljer om spillopplevelsen å dele, har den offisielle Wuchang: Fallen Feathers-kontoen på X kunngjort at fjorårets suksess får en oppfølger, ettersom utgiveren 505 Games har inngått et samarbeid med spillskaperens nye studio:

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«I dag er vi glade for å kunne fortelle at 505 Games offisielt har inngått et nytt samarbeid med Xia Siyuan, den opprinnelige skaperen av Wuchang: Fallen Feathers, og hans nye studio Indolphinity (Chengdu Recursive Dolphin Technology), for sammen å skape et helt nytt kapittel i Wuchang-universet.»

Oppfølgeren skal også utvikles i Kina, mens 505 Games skal stå for finansieringen og den globale utgivelsen. Xia Siyuan kommenterer avtalen:

«Vi lytter nøye til de virkelige stemmene fra spillerne og fellesskapet, og vi forblir fast forpliktet til våre opprinnelige kreative ambisjoner og kulturelle grunnlag, og streber etter å innfri alles langvarige forventninger med enda bedre kvalitet og en mer fullstendig opplevelse.»

Dessverre er dette alt vi vet, og det vil trolig ta en stund før vi hører noe mer konkret, men i det minste vet vi nå at Bai Wuchangs eventyr fortsetter.