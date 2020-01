WWE 2K20 fungerer ikke i 2020

Noen av dere husker kanskje hysteriet rundt det at PCer og annen elektronikk ikke ville takle tusenårsskifte, men det viser seg at enkelte burde fryktet tiårsskiftet mer.

En haug med Redditbrukere opplever nemlig at de ironisk nok ikke kan spille WWE 2K20 nå som vi har gått inn i 2020. Artig nok er en av måtene å fikse problemet på å stille den interne klokken på PC og PS4 (fungerer visst ikke på Xbox One) tilbake til 2019. 2K Games sier at de jobber med å fikse dette, men det aner meg at begeret allerede er fullt for spillerne som allerede har slitt med haugevis av tekniske problemer siden WWE 2K20 ble lansert forrige oktober...