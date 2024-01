WWE 2K24 offisielt annonsert

HQ

Selv om vi antar at de fleste forventet det, er det likevel alltid hyggelig å få en offisiell bekreftelse, og fansen husker fortsatt at WWE 2K21 ble kansellert. For å berolige alle, er WWE 2K24 nå offisielt annonsert på X.

Det ble ikke gitt noen ytterligere detaljer om spillet, men WWE 2K22 og WWE 2K23 ble lansert i mars, så det virker sannsynlig at WWE 2K24 også blir lansert i løpet av våren. 2K Games sier at vi får se mer den 22. januar, da vi antar at vi kommer til å få den første traileren og forsideutøveren.

De fleste fans ser ut til å spå at sistnevnte vil være enten Cody Rhodes eller "Stone Cold" Steve Austin basert på et X-innlegg fra den offisielle kontoen med en hodeskalle-emoji, som tilfeldigvis er logoen til disse to wrestlerne - men det kan selvsagt være noen andre. Det samme innlegget inneholder også en dommertrøye, noe folk spekulerer i kan bety at gjestedommerfunksjonen kommer tilbake.