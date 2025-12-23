WWE 2K24 vil bli fjernet fra nettbutikkene tidlig i 2026

HQ

Det ser ut til at 2K fortsetter sin trend med å kvitte seg med wrestlingspill et par år etter at de først har funnet veien til skjermene våre. WWE 2K23 ble tatt offline i år, og tidligere spill har vanligvis vart rundt to år før de ble fjernet fra butikker.

WWE 2K24 er intet unntak. Spillet som ble utgitt 8. mars 2024, ble opprinnelig satt til å bli tatt offline 5. januar. Nå, i henhold til Delisted Games, tilbyr 2K WWE 2K24 litt mer tid, og vil i stedet gå offline fra 31. mars 2026.

Spillet vil derfor ikke lenger være tilgjengelig på nettbutikker fra den datoen, og online-modusene vil heller ikke fungere. Offline-spill fungerer fortsatt som normalt, slik at du kan banke opp venner og familie i lokalt spill.

Det er tydelig at 2K ønsker at vi skal plukke opp de årlige utgivelsene av sine wrestlingspill, og det er derfor de fjerner eldre titler, selv om de bare har eksistert i et par år. Det er kanskje en litt ekkel praksis, men samtidig er det vanskelig å argumentere for at gamle wrestlingspill er populære nok til at 2K bør fortsette å betale for å holde lysene på.