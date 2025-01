WWE 2K25 avslører forsidestjerne i ny trailer

WWE 2K25 Det er mindre enn et par måneder til årets Superstar Game of Thrones lanseres, og i tillegg til at forhåndsbestillingene åpner i dag, har vi også fått en ny trailer som viser frem Roman Reigns, coverstjernen til årets spill.

Reigns har vært på forsiden av et WWE-spill før, og han er fortsatt en av de mest populære superstjernene i WWE akkurat nå. Det ser ut til at spillet vil følge Reigns 'blodslinje-saga, som har tatt opp de siste årene av karrieren hans.

Hvis du ikke er en fan av Reigns og blodlinjen, kan du alltid få en annen omslagssuperstjerne ved å bestille Deadman-utgaven av WWE 2K25, som har Undertaker på forsiden.

WWE 2K25 lanseres 14. mars til Xbox Series X/S, PS5 og PC.