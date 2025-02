WWE 2K25 viser nye kamptyper, intergender-kamper og mer i ny trailer

HQ

Mens et nytt årlig sportsspill vanligvis ikke betyr så mye mer enn noen få forskjellige figurer og litt finere grafikk, prøver WWE 2K25 å bryte formen noe ved å introdusere noen nye steder å slåss, kamptyper og til og med kamper mellom kjønnene.

Som vist i den nye spilltraileren, vil WWE 2K25 la oss gå gjennom en hel arena i slagsmålene våre og banke motstanderen med alt vi kan finne. Det finnes også Bloodline Rules og Underground-kamper nå, der sistnevnte dropper ringtauene til fordel for litt mer MMA-lignende kamper.

Kjettingbryting er tilbake i alle kampene, slik at du kan gjøre mer enn bare å slå rundt deg med slag i åpningsfasen. Det er også forbedringer i managermodusen, og en ny måte å påvirke WWEs historie på via The Bloodline-historien, i tillegg til en ny historie for din egen wrestler.

WWE 2K25 WWE er tilgjengelig 14. mars for Xbox Series X/S, PlayStation 5 og PC.