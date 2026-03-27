Wyldheart er et kooperativt RPG fra tidligere DICE-, Embark- og Mojang -utviklere

Leter du etter en måte å gjøre spillkvelden enda enklere? I så fall er debutprosjektet fra Wayfinder Studios verdt å legge merke til, ettersom den svenskbaserte utvikleren nettopp har presentert Wyldheart for verden.

Wyldheart er utviklet av et team av utviklere med tidligere erfaring fra DICE, Embark Studios og Mojang, og er et kooperativt rollespill som er inspirert av bordrollespill. Prosjektet skal lanseres på PC, og er for tiden i en Kickstarter-fase der de søker støttespillere for å hjelpe utviklingen fremover.

Når det gjelder hva vi kan forvente av prosjektet, blir vi fortalt at det er satt i en rustikk fantasiverden, og at det tillater opptil fire spillere om gangen å komme sammen for å fullføre oppdrag og gå på eventyr gjennom fangehull. Det vil også ha en vedvarende verden som gjør det mulig for andre spillere å hoppe inn på andre tidspunkter, noe som betyr at langt flere enn fire spillere kan delta i en kampanje, selv om bare fire spillere kan komme sammen på et enkelt øyeblikk.

Utover det kan du forvente deg en pakke med karaktertilpasning, en stor verden å utforske, en rekke funksjoner som inkluderer matlaging, ressursinnsamling, oppgradering og forbedring av utstyr, og flere kampanjer som byr på rundt 10 timer med historie og 15 timer med tilleggsinnhold.

Det er ingen utgivelsesdato knyttet til Wyldheart ennå, men du kan se kunngjøringstraileren nedenfor.