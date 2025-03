Wyrdsong kutter ut sin åpne verden

Avslørt på Gamescom Opening Night Live, Wyrdsong så ut som et interessant nytt fantasy-RPG med en unik verden og grafikk. Det kom fra veteraner fra Bethesda RPG-er, og det hadde fans av sjangeren begeistret, og klarte å score litt finansiering fra NetEase for utvikleren Something Wicked Games.

Siden den gang har det imidlertid gått dårligere, som Something Wicked-medstifter Jeff Gardiner fortalte PCGamer. Permitteringer har rammet studioet, og gjort det tidligere teamet på rundt 70 personer til et "skjelettbesetning."

På grunn av det har det blitt tatt noen tøffe avgjørelser med spillets størrelse og omfang. "Vi skulle lage et stort RPG-spill i en åpen verden", forklarte Gardiner. "Måten jeg har lært meg å gjøre det på, krever mange mennesker, noe som betyr mye penger som ikke var tilgjengelig i bransjen."

"Vi bestemte oss for å legge til et rogue-lite-element i det," fortsatte han. "Fordi hele spillet handlet om livet og døden og hva som skjer når du dør, bestemte vi oss for at det naturlig egnet seg til denne typen spill. Så vi tok alt vi hadde laget og brukte det på nytt."

Til tross for tilbakeslagene var det ingen planer om å starte helt på nytt, da det ville ha tatt for lang tid. Det er snart tre år siden spillet først ble avslørt, og forhåpentligvis kan vi snart se hvordan den nye Wyrdsong ser ut.