Harry Potter-filmene bruker å være ganske populære i julen, så du har kanskje lyst på mer fra et rike fylt med magiske drikker og merkelige skapninger?

Det har i alle fall Rebeca, for i dag skal hun streame Alientrap sitt Wytchwood i dag. Dette betyr at hun vil utforske et eventyrrike på jakte etter ingredienser til magiske drikker og formler. Som vanlig kan du se hvordan dette livet utarter seg i to timer på GR Live-siden vår fra klokken 16.