X er angivelig verdsatt til 19 milliarder dollar nå.

Elon Musks tid som sjef for Twitter/X har mildt sagt vært en turbulent periode, noe som har gitt seg direkte utslag i selskapets verdi. Ifølge en ny rapport fra Fortune er X nå verdsatt til 19 milliarder dollar, og selv om det er en enorm sum penger, kjøpte Musk opprinnelig det sosiale mediet for 44 milliarder dollar.

Dette viser at X har hatt et massivt verdifall på 55 % siden Musks overtakelse, men det ser ut til at det kan være et visst slingringsmonn i denne verdsettelsen også, ettersom noen av de største investorene i plattformen (Fidelity) har sagt at de tror verdifallet er så stort som 65 %.

Det er uklart hva den eksakte verdien av X er for øyeblikket, ettersom de ansatte i X har jobbet uten å vite den sanne verdien av selskapet helt siden Musk kjøpte det. Opplysningene som kommer fra interne dokumenter og rapporteres av Fortune, sier ganske enkelt at aksjene for øyeblikket er verdt 45 dollar stykket, noe som betyr at verdivurderingen ligger på rundt 19 milliarder dollar, så det korrekte tallet ligger utvilsomt et sted rundt dette tallet.