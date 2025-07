X-Files-komponisten Mark Snow dør 78 år gammel

HQ

Mark Snow, 78 år gammel, har gått bort i sitt hjem i Connecticut etter en lang og suksessrik karriere som komponist, best kjent for sitt hjemsøkende og ikoniske tema for X-Files. Melodien ble nærmest en karakter i seg selv og nådde til og med andreplass på den britiske singellisten - en sjelden prestasjon for en temasang for TV.

I tillegg til The X-Files komponerte han musikk til spinoffen Millennium, samt andre serier som Ghost Whisperer, Smallville, T.J. Hooker og Blue Bloods. Han ble nominert til en Emmy hele 15 ganger - seks av dem bare for The X-Files - i tillegg til flere nominasjoner for ulike miniserier.

Ifølge komponistkollega Sean Callery ble Snow beskrevet som en "talentfull musiker og sjenerøs mentor" som alltid kom med gjennomtenkte og intelligente tilbakemeldinger. På det personlige plan etterlater han seg sin kone Glynnis, deres tre døtre og flere barnebarn.

Mark Snow var en banebrytende komponist som bidro til å forme noen av popkulturens mørkeste mysterier - og arven etter ham, både som kunstner og menneske, vil bestå i årene som kommer.

Hvil i fred.