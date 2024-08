X saksøker store selskaper som ikke bruker annonsepenger på den sosiale plattformen

HQ

Det er vanskelig å benekte at X er en helt annen opplevelse av sosiale medier enn det var i solnedgangstiden som Twitter. Enten det er de store mengdene falsk informasjon og falske nyheter som deles på plattformen, fremveksten av roboter og falske kontoer, eller rett og slett endringene som har blitt gjort som har redusert den sosiale delen av plattformen, som å fjerne synlig informasjon fra Like.

Mange av endringene som har blitt innført etter at Elon Musk tok over plattformen, har naturligvis irritert både brukere og selskaper, og det er sannsynligvis en av grunnene til at mange har bestemt seg for ikke å bruke reklame- og markedsføringspenger på plattformen. X har imidlertid en annen grunn til denne endringen: en organisert boikott mot den.

Dette ble bekreftet i en melding fra administrerende direktør Linda Yaccarino, som sier: "bevisene og faktaene er på vår side, de konspirerer for å boikotte X, noe som truer vår evne til å blomstre i fremtiden."

Dette ble delt som en del av en melding som avslører at X tar rettslige skritt mot selskaper som ikke ønsker å bruke markedsføringsmidler på X, og Yaccarino legger til: "Ingen liten gruppe mennesker skal kunne monopolisere det som blir inntektsført."

Siden budskapet ærlig talt er svært bredt, har folkene hos Axios bekreftet at søksmålet spesielt er rettet mot en koalisjon i reklamebransjen som inkluderer store selskaper som CVS Health, Mars, Orsted og Unilever, og som er kjent som Global Alliance for Responsible Media (GARM). Dette går også litt lenger og handler om det som det republikanske partiet i USA anser som en "shadowy corporate coordination" som har som mål å kneble konservative, noe som ble nevnt i en nylig rapport som ble delt på House Judiciary Committee.

Det er uklart hvor langt dette søksmålet vil gå, om det i det hele tatt vil føre til noe, ettersom saken kan bli avvist av retten eller i stedet bli prosedert videre.