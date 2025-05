Xabi Alonso har fortalt Bayer Leverkusen at han forlater klubben i år, og Real Madrid skal være nært forestående

HQ

Alt ligger til rette for at Xabi Alonso forlater Bayer Leverkusen til fordel for Real Madrid før eller senere. Ryktet som har gått i hele år nærmer seg endelig slutten, og ifølge Florian Plettenberg fra Sky Sports Germany har den baskiske manageren allerede meddelt klubben sin beslutning om å dra.

"Det er nå offisielt", sier reporteren, som antyder at Alonso kan kunngjøre det under dagens pressekonferanse. Det er fortsatt tvil om hvordan og når det vil skje. Blir det før FIFA Club World Cup, som starter i juni?

Denne prosessen vil skje parallelt med nåværende Real Madrid-manager Carlo Ancelottis egen overgang til det brasilianske landslaget. Tidspunktet for begge signeringene hadde noen konflikter, da det for en uke siden ble rapportert at avtalen mellom den italienske treneren og "canarinha" var nede, men det forventes fortsatt at Ancelotti vil være Brasils hovedtrener frem mot VM 2026.

Ifølge andre kilder i spanske Marca har Alonso, som spilte for los Blancos mellom 2009 og 2014, signert for tre sesonger, og avtalen vil bli inngått uavhengig av hva som skjer på slutten av LaLiga (Real Madrid har fortsatt muligheter til å vinne tittelen hvis de slår Barcelona i El Clásico neste søndag).