Xavi Pascual utnevnt til ny hovedtrener for Barcelona Basket til tross for klubbens økonomiske problemer

Xavi Pascual har blitt utnevnt til ny hovedtrener for FC Barcelona Basket fra 17. november, og har signert for to og et halvt år, frem til juni 2028. Han etterfølger Joan Peñarroya, som signerte for to år i Barça Basket i juni 2024, men fikk sparken i forrige uke etter en rekke dårlige resultater: ellevteplass av 18 i den spanske ligaen, Liga ACB (med 2 seire og 4 nederlag) og åttendeplass i Euroleague med 6 seire og 4 nederlag.

Xavi Pascual tar over etter Óscar Orellana, som har vært midlertidig hovedtrener siden 9. november, og som i går ledet laget til en knepen seier over Bayern München, 75-74. Pascual var den mest suksessrike treneren for Barcelona: Han ledet laget mellom 2008 og 2016, og i løpet av den tiden vant han Liga ACB fire ganger, den spanske cupen tre ganger og klubbens andre og siste EuroLeague i 2010. Pascual vant også en EuroLeague med Panathinaikos, og frem til nå har han hatt ansvaret for Zenit Saint Petesbourg.

"Det gode forholdet mellom Joan Laporta, Josep Cubells og Xavi Pascual viste seg å være nøkkelen til å raskt komme frem til en avtale i denne økonomisk utfordrende perioden", sier klubben. Ifølge kilder som Efe siterer, var et av Pascuals ønsker å bygge et vinnerprosjekt for neste sesong... noe som kan kollidere med budsjettkuttene som har rammet basketballdelen av klubben.