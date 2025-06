Xbox 360-emulatorutvikler benekter å jobbe med Microsoft

HQ

Nylig hevdet YouTuber og leaker Extas1s at teamet som opprettet Xbox 360-emulatoren for PC Xenia jobbet med Microsoft på Xbox Classics. Dette vil tillate spillere å oppleve originale Xbox- og Xbox 360-spill via Game Pass og på PC.

Imidlertid ser det ut til at dette ryktet allerede har blitt trampet ut. I henhold til Insider Gaming har den offisielle Discord for Xenia allerede sett teammedlemmer benekte dette Xbox Classics-konseptet. "Microsoft har sin egen Xbox 360-emulator, de ville aldri engang konsultere Xenia," sa et teammedlem.

"Hvis det var ekte, ville jeg vært under en NDA", sa en annen. Microsoft selv har ennå ikke svart på påstandene. Selv om Xenia ikke jobbet med Microsoft på Xbox Classics, kan prosjektet fortsatt eksistere. Det er en av de få tingene som kan gjøre Game Pass mer av et røverkjøp enn det allerede er hvis det skulle komme til å skje.