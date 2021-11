Xbox 360-tema nå tilgjengelig på Xbox Series

HQ

Det var riktig nok originale Xbox og varemerket som fylte 20 år her om dagen, men dette hindrer ikke Microsoft fra å gi sin mest suksessfulle konsoll noensinne litt kjærlighet. Vi snakker om Xbox 360 som solgte over 84 millioner enheter etter å ha lansert i 2005.

Nå har et dynamisk tema basert på Xbox 360 blitt lansert gratis. Surf over til Larry "Major Nelson" Hrybs Twitter-konto for å se hvordan det ser ut i bevegelse. Temaet er tilgjengelig for både Xbox One og Xbox Series, men kun sistnevnte får en dynamisk versjon.