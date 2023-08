Xbox ansetter Sony-veteran som direktør for partnerskap i Japan

HQ

Xbox-sjef Phil Spencer har ved flere anledninger sagt at han gjerne vil kjøpe flere japanske utviklere og at han ønsker at Xbox skal prestere bedre i Japan. Selv om det har vært en økning av japanske storspill til Xbox de siste årene, mangler Microsofts konsoller fortsatt en hel del.

Og det er her Mena Sato Kato kommer inn i bildet. Hun er tidligere visepresident for mobilvirksomheten i Sony Interactive Entertainment og har jobbet for Sony i åtte år. Nå har hun i stedet sluttet seg til Xbox-teamet i Japan med tittelen Director for Partnerships in Japan. Dette ble avslørt på hennes LinkedIn, der hun sier at hun vil være "ansvarlig for å lede partnerskap for japanske utgivere hos Xbox".

Hun legger også til at "jeg håper å se mange av dere på TGS", noe som betyr at Sato Kato vil være til stede på den store spillmessen senere denne måneden i sin nye rolle.

Forhåpentligvis vil Mena Sato Katos arbeid føre til at det kommer enda flere spill til Xbox i fremtiden, og vi ønsker henne lykke til.

Takk til Windows Central