Xbox Cloud Gaming blir enda bedre med nettleseren Edge

Mange av dere har sikkert allerede testet Xbox Cloud Gaming, som nå er tilgjengelig på Android, iOS, PC og Xbox. Dette gjør det mulig å spille Xbox Game Pass-titler hvor enn du er, så lenge du har rask nok internettilkobling.

Tross at hardware som likner Xbox Series X driver spillene, kan bildekvaliteten dog ikke fullt ut konkurrere med lokalt renderte spill ennå, men nå har Xbox Cloud Gaming tatt et steg videre for å gjøre opplevelsen enda bedre. Via Xbox Wire avsløres det nå at Microsofts egen nettleser Edge har fått funksjonen Clarity Boost når man spiller Xbox Cloud Gaming.

Du vil trenge Microsoft Edge Canary for at dette skal fungere, hvilket er en gratis nedlastning til Edge, samt noen enkle trinn som forklares i Xbox Wire-lenken over. Microsoft forklarer også at "Clarity Boost blir tilgjengelig for alle Microsoft Edge-brukere innen neste år", så ventetiden blir ikke så lang på en full lansering.

Se en sammenlikning av Gabriel Diaz fra Gears Tactics nedenfor, med den vanlige Xbox Cloud Gaming-kvaliteten til venstre og Edge Clarity Boost til høyre.