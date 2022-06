Xbox Cloud Gaming får støtte for mus og tastatur

HQ

Xbox Cloud Gaming som tidligere gikk under navnet Project xCloud har vært et fint supplement for alle med begrenset harddiskplass, eller de som ikke har konsollen i det hele tatt. Spillstreaming funker som bare det så lenge man har stabilt og raskt nok internett til det, selv om det selvfølgelig har sine mangler også.

Den kanskje mest åpenbare ulempen med tjenesten så langt er at det ikke er støtte for mus og tastatur, og selv om flertallet av de som spiller Xbox gjør det med kontroller, er det fortsatt en ganske populær funksjon. Microsoft har lyttet og bekrefter nå også at støtte for mus og tastatur er på vei. Xbox-konsollene har allerede støtte for mus og tastatur, men dette har ikke fungert sammen med tjenesten.