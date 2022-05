Xbox Cloud Gaming har over ti millioner brukere

HQ

Først het det Project xCloud, og nå heter det Xbox Cloud Gaming. Microsoft har kommet langt siden den første ideen, som skulle gjøre det mulig å spille spill via et nettbrett, en smarttelefon eller laptop kun ved hjelp av skyen.

Og det har visst gått veldig bra, Microsoft ser i hvert fall ut til å være meget fornøyde. Under Build-konferansen har Microsoft gitt oss en oppdatering om Xbox Cloud Gaming, og i den forbindelse avslørte CEO Satya Nadella at det er over 10 millioner brukere på tvers av de 26 landene tjenesten er tilgjengelig i.

"We're bringing Xbox everywhere with Xbox Cloud Gaming. More than 10 million Xbox players have streamed games across 26 countries."

Dette er til tross for at tilgjengeligheten er ganske begrenset, og for eksempel er GeForce Now tilgjengelig i cirka 70 land. De avslørte i september at de hadde nådd 12 millioner brukere.