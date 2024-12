Xbox Cloud Gaming møter forsinkelser og forstyrrelser i tjenesten

HQ

Xbox Cloud Gaming-brukere har opplevd betydelige forsinkelser og tilkoblingsproblemer siden torsdag, og noen rapporter hevder at det tar opptil 50 minutter eller mer å laste inn et spill. Mange spillere har også opplevd uventede frakoblinger, noe som har frustrert spillmiljøet. Microsofts offisielle statusside anerkjente disse forstyrrelsene, og bemerket at noen brukere kan slite med å starte spill eller møte frakoblinger når de begynner å spille. Selv om selskapet har bekreftet problemet, har det ikke gitt en klar forklaring eller tidslinje for løsning.

Dette tilbakeslaget kommer på et tøft tidspunkt for Xbox, ettersom skyspill har blitt sterkt promotert som en kjernefunksjon på plattformen deres. Muligheten til å strømme spill sømløst på tvers av enheter har vært et viktig salgsargument i Microsofts "This is an Xbox"-markedsføringskampanje. Den nylige hikke i tjenesten vil sannsynligvis vekke bekymring blant brukere som er avhengige av funksjonen for sin spillopplevelse.

Selv om Microsoft har forsikret spillerne om at de jobber med å løse problemet, er det fortsatt uklart om problemet er løst eller om det fortsatt jobbes med det. Fra nå av må spillerne vente på ytterligere oppdateringer.

Har du opplevd noen forstyrrelser med Xbox Cloud Gaming i det siste?