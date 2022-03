Xbox Cloud Gaming stÃ¸tter snart mus og tastatur

HQ

Via Xbox Cloud Gaming kan du få direkte adgang til et hav av forskjellige titler som kan spilles på smarttelefon, nettbrett og PC. Men her har du måttet nøye deg med touch-baserte kontroller i spillene som støtter det, eller å parre en Bluetooth-kontroller til enheten din.

Snart får du muligheten til å bruke mus og tastatur også. Under en nylig Q&A med Windows Centrail forteller Microsoft Flight Simulator-utvikler Jorg Neumann at Microsoft jobber på implementering av mus og tastatur som kontrollmulighet:

"The next step for us is mouse [and] keyboard. This is a platform-level support, so it has nothing to do with us. Obviously, mouse and keyboard works for our sim. So, the platform team is working on this. I know I can't give a date because it's the platform team. I don't know their dates, but it's coming, and we are also talking about making touch [controls] work"

Gode nyheter for de som ikke ønsker å bruke kontroller.