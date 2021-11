Xbox Design Lab gir deg nå flere valgmuligheter

HQ

Som du kanskje vet har Microsoft en tjeneste som heter Xbox Design Lab, der du kan designe din egen Xbox-kontroller med et stort antall fargekombinasjoner med ulike knapper, triggere, styrekors, analogspaker og selve plastdekselet - som du også kan få inngravert.

Tjenesten ble stengt midlertidig da Xbox Series ble lansert, men åpnet igjen i juni og har siden fylt på med nye alternativer og farger. Og nå har flere valgmuligheter blitt lagt til, hvilket ble presentert på Xbox Wire. Nå kan du også velge dette på din personlige kontroller:

• Black rubberized grips available on both the back case and side grips for added comfort and control

• 19 new metallic finish colors for D-Pads and Triggers including: Sterling Silver, Pewter Silver, Gunmetal Silver, Abyss Black, Retro Pink, Deep Pink, Oxide Red, Zest Orange, Gold, Electric Volt, Velocity Green, Glacier Blue, Dragonfly Blue, Mineral Blue, Photon Blue, Midnight Blue, Regal Purple, Nocturnal Green, and Warm Gold

• 3 new color options for controller parts

- Introducing Dragonfly Blue

- Military Green has been updated to Nocturnal Green providing a richer earth color

- Electric Green has been updated to Velocity Green bringing this in line with the iconic Xbox color

• New "Inspired by" controller designs from Elder Scrolls V: Skyrim, Battlefield 2042, Forza Horizon 5, and Riders Republic to get your customization journey started

Surf over til Xbox Design Lab for å designe din egen kontroller med de fargekombinasjonene du foretrekker.