Xbox Design Lab har blitt forbedret med flere muligheter

I fjor annonserte Microsoft at Xbox Elite Series 2 endelig ble lagt til Xbox Design Lab, noe som gjorde det mulig å få kontrolleren din i bokstavelig talt milliarder av kombinasjoner. Nå har de annonsert at denne funksjonen har blitt ytterligere forbedret:

"Du vil nå ha valget mellom 16 hovedfarger for topp- og bakdekselet, 12 farger for ABXY-knappene, 17 forskjellige aksentfarger for padlene og D-pad, og 25 aksentfarger for resten av kontrolleren. Med livlige fargetoner som Garnet Red, Glacier Blue og Deep Pink til mer snikete alternativ som de nye black-out ABXY-knappene er det bokstavelig talt milliarder av muligheter for å tilpasse vår mest avanserte kontroller. "

Du kan til og med justere "fargen på styrespakringene og basen for en subtil farge". Gå over til denne lenken for å prøve tilpasningsverktøyet, og kanskje unne deg selv. Vi er tross alt bare åtte måneder og tretten dager unna første juledag...