Xbox Design Lab lar deg designe din egen Xbox Elite-kontroller Series 2

HQ

I 2015 ga Microsoft ut den første Xbox Elite-kontrolleren, en avansert versjon av den vanlige Xbox-kontrolleren med mange tilleggsfunksjoner som utskiftbare komponenter, pedaler, programvare for forskjellige konfigurasjoner og mye mer. I 2019 ble den fulgt av Xbox Elite-kontroller Series 2, som ble forbedret på flere måter - nå nå er det på tide å ta det til neste nivå.

Microsoft kunngjør at du nå kan tilpasse din egen Elite Controller 2 med Xbox Design Lab for å få alt slik du vil ha det:

"Players can choose from a variety of different colors to customize nearly all the external parts of the Elite Series 2 controller including the body, back case, D-pad, bumpers, triggers, thumbsticks, and buttons. You can even choose between a cross-shaped or faceted D-pad and for the first time ever in Xbox Design Lab, color-customize the thumbstick base and ring. Further personalize your design with laser engraving to add your name, Gamertag or custom 16-character message."

Og det stopper ikke der, siden du også kan designe et tilhørende etui og lage separate tilpassede ekstradeler for å virkelig gjøre den til din egen og kunne bytte kombinasjoner når du føler for det. Microsoft minner dog også om at du har den fullstendige RGB-pakken med over 16 millioner farger hvis du vil tilpasse Xbox-knappen også slik at den passer til din nye unike kontroller.

Prisen starter på 1 549 kroner og du kan designe din egen her. Sjekk ut traileren nedenfor.