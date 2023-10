Xbox endrer hvordan de håndterer Bethesda og ZeniMax

HQ

Etter å ha fullført oppkjøpet av Activision Blizzard, endrer Xbox hvordan de styrer de mange studioene som nå faller inn under Xbox. I et nytt internt notat (takk, The Verge ) avslører Phil Spencer at Matt Booty, sjef for Xbox Game Studios, nå vil ha større oversikt over noen av studioene.

Booty blir forfremmet til president for innhold og studioer, noe som gir ham ansvaret for ZeniMax og dets datterselskaper, som Bethesda Softworks. "ZeniMax vil fortsette å operere som en begrenset integrasjonsenhet ledet av Jamie Leder, president og administrerende direktør, som rapporterer til Matt", skriver Spencer. skriver Spencer. "For å utdype partnerskapet vårt og fremskynde gjensidig læring, vil en rekke ZeniMax-ledere nå rapportere til de Microsoft-lederne som de jobber tettest sammen med."

Til å begynne med har Xbox hatt en svært passiv tilnærming til de oppkjøpte studioene og latt dem drive utviklingen som de selv ønsket. Dette har imidlertid ført til et par katastrofer de siste årene (host, host, Redfall), så nå ser det ut til at Xbox ønsker å holde et tettere øye med hva studioene driver med.

Vi kommer nok ikke til å se effekten av denne organisasjonsendringen før om en stund, men det er interessant å se at Xbox ikke lenger har den avslappede tilnærmingen.