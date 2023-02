Xbox får en Stellar Shift-kontroller på Valentinsdagen

HQ

Hvis du planlegger å kjøpe en ny kontroller for Xbox, foreslår vi at du holder hestene dine i en uke til. Takket være både lekkasjer på Twitter og pre-moden publisering på flere europeiske Amazon-butikker (som siden har blitt fjernet, et pålitelig tegn på at det er den virkelige avtalen), vet vi nå at Microsoft lanserer en Stellar Shift kontroller på Valentinsdag, som er 14.

Det er hovedsakelig lilla og blått, og Microsoft hevder at det "endrer farge med lys og bevegelse". Grepene har også fått litt kjærlighet og sport lilla og svarte virvler. Selv om vi ikke har noen offisielt utgitte bilder ennå, kan du sjekke ut boxart i tweeten nedenfor.

Kanskje noe å unne deg selv eller en kjær på Valentinsdagen?