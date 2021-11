Xbox får sin egen coffee table-bok gjennom Kickstarter

HQ

Mange spillkonsoller har blitt hyllet med ganske imponerende coffe table-bøker med fine bilder på dyrt papir og lekkert design. Siden Xbox akkurat har fylt 20 år, er det på tide med en slik bok om Microsofts første konsoll, kalt "Celebrating 20 Years of the Original Xbox".

Som de fleste andre liknende prosjekter, vil den bli finansiert gjennom en Kickstarter-kampanje som i dette tilfellet trenger £35 000. I skrivende stund (etter én dag) har den nådd halvparten av dette beløpet, så det er sannsynlig at målet blir nådd. Det er flere tilgjengelige nivåer, alt fra et som gir deg en PDF med innholdet, til en Community Contributor Edition hvor navnet ditt vil bli trykt i boken og en Ultimate Edition som lar deg "skrive maksimalt 500 ord for å dele minnene dine fra Xbox med det bredere fellesskapet" i boken.

Høres det interessant ut? Surfa over till kampanjen her for å unne deg en fin julegave (som dog leveres i mai).