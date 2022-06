Xbox feirer Pride-måneden med fargerik kontroller

HQ

Som du kanskje vet er juni Pride-måneden, og det pleier å feires på flere forskjellige måter i spillverden. Microsoft deltar også og har nå presentert en Xbox Design Lab-kontroller som lanseres 9. juni.

Om du føler du har set denne før, så ble den faktisk sluppet i år også i et begrenset opplag. Xbox Design Lab-versjonen er dog ikke begrenset og du kan til og med "tilpasse alle andre deler av kontrolleren med en bred fargepalett, metalliske overflater, gummierte grep og til og med legge til gravering".

Microsoft skriver også at de gir donasjoner for å hjelpe LGBTQIA+-samfunnet på forskjellige måter:

"Together with our employees, Microsoft has donated over $8M to organizations that support LGBTQIA+ communities in the last year alone. To recognize the launch of our 2022 Pride campaign and products, we're contributing an additional $170,000 to OutRight Action International, African Rainbow Family, National Center for Transgender Equality, Mermaids, Lavender Rights Project and Fulcrum UA to help in the fight for LGBTQIA+ equity and equality."

Hva synes du om kontrolleren og dette initiativet?