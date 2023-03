Xbox Game Pass avslutter sitt 10-kroners prøvetilbud

HQ

Xbox Game Pass har offisielt stoppet sitt 10-kroners prøvetilbud for PC Game Pass og Game Pass Ultimate. Dette tilbudet har vært tilgjengelig i årevis i flere regioner som tilbyr abonnementstjenesten, og likevel ser det ut til at Microsoft nå ser mot andre metoder for å trekke inn nye brukere.

Vi er ikke sikre på hva slags tilbud disse kan være, da det å gi folk en veldig billig mulighet til å prøve abonnementstjenesten virket som et veldig solid alternativ. Selv om det er ideen om at noen mennesker vil bruke Game Pass for den måneden til å spille ett spill de vil ha og deretter forlate tjenesten.

Det er tydelig at Microsoft fortsatt har stor tro på Game Pass, ettersom tjenesten får mange nye titler lagt til i år, inkludert noen store navn som Starfield og Redfall.

Takk, The Verge.