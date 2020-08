Xbox Game Pass blir fantastisk de kommende ukene

Du ser på Annonser

Microsoft liker selvsagt å i alle fall inkludere noen meget gode spill når de avslører hva som legges til i Xbox Game Pass, men det må være lov å si at siste rest av august er mer imponerende enn vanlig. For når en rekke av selskapets egne studioer nylig har gitt ut og skal til å gi ut noen meget spennende spill er det bare glasuren på kaken at noen samarbeidspartnere også har godsaker på lur. Her er spillene som kommer til Xbox Game Pass fremover:



Microsoft Flight Simulator til PC i dag



Spiritfarer til PC og Xbox One i dag



Battletoads til PC og Xbox One den 20. august



Crossing Souls til PC den 20. august



Darksiders Genesis til PC den 20. august



Don't Starve: Giant Edition til PC og Xbox One den 20. august



New Super Lucky's Tale til PC og Xbox One den 21. august



Hypnospace Outlaw til PC og Xbox One den 27. august



Tell Me Why: Chapter 1 til PC og Xbox One den 27. august



Double Kick Heroes til PC og Xbox One den 28. august



Wasteland 3 til PC og Xbox One den 28. august



Crusader Kings III til PC den 1. september



Resident Evil 7: Biohazard til PC og Xbox One den 3. september



Dessverre er det dessverre også noen meget gode spill som fjernes de neste ukene:

den 31. august