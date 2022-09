Xbox Game Pass får venner- og familie-abonnement

HQ

Etter en tidligere lekkasje som avslørte at det er planer om å introdusere et Game Pass-abonnement som inkluderer familie og venner, har Microsoft nå offisielt presentert dette mer detaljert. På Xbox.com kan vi lese at prosjektet heter Game Pass Friends & Family og fungerer slik at opptil fem venner eller familiemedlemmer kan dele et medlemskap for å få tilgang til fordelene med Game Pass Ultimate - uavhengig av boforhold.

Når det gjelder prisene blir vi fortalt at abonnementet koster €21,99 per måned og inkluderer de ulike funksjonene som er inkludert i Game Pass som EA Play, Xbox Cloud Gaming, Perks, medlemsrabatter og andre fordeler og partnertilbud i spill.

Hvis dette høres interessant ut, er alt du trenger å gjøre å opprette eller logge på en eksisterende Game Pass Ultimate-konto, oppgradere til Friends & Family-nivået, og så kan du invitere personene du ønsker via en e-postlenge - og så kan alle begynne å spille, enten sammen eller hver for seg.

Haken er at dette foreløpig bare er et pilotprogram i Colombia og Irland, noe som betyr at de som bor utenfor disse regionene må vente til Microsoft er klar for et bredere tilbud i fremtiden.