Xbox Game Pass har nå 25 millioner abonnenter

I går avslørte Microsoft at de skal kjøpe Activision Blizzard for et historisk beløp på over 600 millioner kroner, og det har tatt de flestes oppmerksomhet.

Men i samme blogginnlegg har Microsoft faktisk også slått fast at de har nådd en ny imponerende milepæl for deres Game Pass-tjeneste på PC og Xbox.

De har nå nådd 25 millioner abonnenter, og det er en stigning på cirka sju millioner det siste året, ettersom de avslørte at tjenesten hadde nådd 18 millioner i januar 2021.

Spencer avslørte også at før overtakelsen 30. juni 2023, vil vi se så mange Activision Blizzard-titler som mulig komme til Game Pass.