Xbox Game Pass-titler forventes å miste rundt 80% av salget på Xbox

HQ

Å gi ut spill som en del av et abonnement fra dag én er en god deal for forbrukere og abonnenter, men hvordan slår det ut på spillsalget? Vel, ifølge bransjeanalytiker og tidligere skribent hos GamesIndustry.biz Chris Dring, kan det alvorlig ødelegge salget av en tittel, i hvert fall på Xbox-plattformer.

På spørsmål om hvordan Xbox Game Pass kan skade eller hjelpe salget, hadde Dring følgende å si i en nylig Q & A: "Anekdotisk sett kan spill som er i Game Pass forvente å miste rundt 80% av det forventede premiumsalget på Xbox. Det er tallet som blir kastet rundt. Det er mindre hvis det er en stor mainstream-utgivelse, men generelt ... se på hvor lavt Hellblade 2 chartret. Eller hvor Indiana Jones kom. Eller til og med Starfield. Game Pass skadet helt klart salget av disse titlene på Xbox."

Men på andre plattformer kan en Game Pass-lansering faktisk hjelpe. "Den økningen i antall spillere på én Xbox kan for eksempel ha en sterk innvirkning på salget på PlayStation," legger Dring til.

Han er personlig splittet når det gjelder abonnementer, for selv om de kan føre til tapte inntekter, ville noen titler ikke fått den eksponeringen de fikk uten Game Pass. "Vi vet fra data at det er mange mennesker som bare spiller Call of Duty. Og hvis noen av disse menneskene bestemte seg for å skaffe seg Call of Duty i år via Game Pass, og de samme menneskene benyttet anledningen til å spille noen andre Game Pass-spill, spill de ellers ikke ville ha spilt ... er det vanskelig å argumentere for at det er en dårlig ting."

Hva synes du om Game Pass?