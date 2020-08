Xbox Game Pass Ultimate får streaming den 15. september

Den 16. juli annonserte Microsoft at Project xCloud vil bli en del av Xbox Game Pass Ultimate uten ekstra kostnad en gang i september, og nå vet vi akkurat når og litt mer.

Microsoft kan nå avsløre at Project xCloud nærmere bestemt blir en del av Xbox Game Pass Ultimate den 15. september her til lands. Dermed blir det mulig å spille godt over hundre spill både på PC, Xbox One, mobiler, tableter og hva det måtte være. Da passer det godt at selskapet også har avduket en del tilbehør som vil gjøre opplevelsen bedre.

Den 15. september slippes nemlig også den litt Switch-aktige Razer Kishi som både fungerer som en kontrollerer og holder for en tablet, MOGA XP5-X Plus Bluetooth-kontrolleren med plass for å feste en mobil på og selvsagt den vesle SN30 Pro-kontrolleren for Android-enheter.