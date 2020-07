Xbox Game Pass utelukket for PlayStation og Nintendo likevel

Du ser på Annonser

Xbox-sjefen Phil Spencer overrasket mange da han sa at håpet var å bringe Xbox Game Pass til nærmest alle konsoller og plattformer i fjor. På det tidspunktet var jo forholdet deres til Nintendo bedre enn noen gang, mens PlayStation hadde åpnet døren bittelitt for cross-play. Å bringe den fantastiske tjenesten over til konkurrentene hørtes uansett rart ut, noe Spencer også har innsett.

I et intervju med GameStar svarer nemlig Spencer følgende når han blir spurt om vi får se Xbox-spill eller Xbox Game Pass på de andre konsollene:

"Saken med andre spillplattformer er at vi ikke kan bringe hele Xbox-opplevelsen til de plattformene som vi allerede gjør på enheter vi har implementert Xbox på. Som for eksempel med Project xCloud via Xbox Game Pass Ultimate på mobiler eller hva vi har gjort på PC ved å bringe hele Xbox-opplevelsen dit. Vi vet at folk forventer at de har Xbox Live-samfunnet, Achievementene sine og en komplett samling av førstepartsspill i biblioteket når Game Pass er en mulighet og de spiller et Xbox-spill. De andre konkurrerende plattformene er virkelig ikke interessert i å ha en fullverdig Xbox-opplevelse på maskinene sine."

Han får det altså til å høres ut som om håpene hans gikk i vasken siden verken Sony eller Nintendo ønsker å implementere alle Xbox-systemene på sine konsoller, noe som må kunne sies å være forståelig selv om Nintendo godtok Achievements i Minecraft.