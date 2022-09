Xbox Game Studios-sjefen sier at Playground ikke er klare for å vise Fable ennå

Det har gått over to år siden Playground viste en veldig kort CGI-teaser fra Fable, og mye lengre tid siden spillet begynte sin reise i studioet. men selv om vi er fire år inn i utviklingen, er tittelen faktisk ikke klar til å vises frem ennå.

Under PAX West snakket Xbox Game Studios-sjef Matt Booty litt om spillet og sa at han ønsket å vise det nå, men at det ennå ikke er mulig:

"Part of my job is giving air cover to the team. They don't want to show stuff early before it's ready to go, but if there's one game where that's kind of flipped around, where every time I see something I say, 'We should show this', it's Fable. Because there's a lot of cool stuff. The team has made it very clear that I am not going to be able to show anything until it's ready."

Vi må med andre ord bare smøre oss med et tykt lag tålmodighet. Du kan se den første teaseren nedenfor.