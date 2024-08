Xbox Games Core utvidet med tre nye titler

HQ

Abonnementstjenesten som tidligere var kjent som Xbox Live Gold forsvant for nesten nøyaktig ett år siden og ble erstattet av Game Pass Core. I stedet for å inkludere to eller tre ofte ganske svake spill hver måned, er det nå i stedet et fast bibliotek med rundt 50 titler som abonnenter kan få fri tilgang til.

Utvalget økes et par ganger i året, og i dag er tilfeldigvis en av disse anledningene. Fra og med nå kan Game Pass Core-abonnenter laste ned og spille :

- Cities: Skylines

- Control: Ultimate Edition

- SnowRunner

En komplett liste over alle titlene som er inkludert i tjenesten, finner du på denne lenken.