Xbox Games Showcase gir kanskje ikke de samme løftene som i fjor

Xbox Games Showcase i juni kan ikke love at alle spillene som vises på arrangementet vil være i våre hender i løpet av de neste 12 månedene.

Ifølge Jez Corden dropper Microsoft ideen om at hvert spill de viser frem vil bli utgitt innen et 12-måneders vindu etter arrangementet. Etter i fjor, hvor Starfield og Hollow Knight: Silksong blant noen få andre titler ble "lovet" oss om et års tid, er det fornuftig at Xbox ikke ønsker å gi flere falske garantier.

Starfield kommer ikke ut så altfor for mye senere enn forventet, og vil være med oss i begynnelsen av september, men når det gjelder Hollow Knight: Silksong og Forza Motorsport har vi ingen anelse om når disse spillene slippes, til tross for at Microsoft sa vi kunne forvente dem snart.

Kommer du til å følge med på Xbox & Starfield Showcase den 11. juni?