Xbox Games Showcase var Microsofts mest sette arrangement noensinne

Det er litt over en måned til Gamescom i Köln, som går av stabelen fra 23. til 27. august. En av de bekreftede utstillerne er Microsoft, som ved flere anledninger har antydet at det "blir et spesielt år" for Xbox på messen.

Og kanskje har vi nå fått en pekepinn på hvorfor Microsoft har bestemt seg for å satse ekstra på arrangementet i år, for de har nå bekreftet på Xbox Wire at forrige måneds Xbox Games Showcase offisielt er deres "mest sette Xbox-show noensinne" med over 92 millioner visninger. Takket være det svært sterke showet og den påfølgende Starfield Direct hadde de en økning i antall seere på 38 % sammenlignet med i fjor.

Ettersom fansen så ut til å sette pris på formatet og det som ble vist, er det lett å forstå hvorfor Microsoft vil ha mer av dette, og de har også bekreftet at vi kan se frem til den "største standen" de noensinne har hatt på Gamescom.

Microsoft sier at de vil "komme med flere nyheter om vår tilstedeværelse på messen i løpet av de neste ukene - følg med", noe som forhåpentligvis betyr noen overraskelser. Gamereactor vil som vanlig besøke Gamescom og dekke alt som skjer på messen, så husk å følge oss.

Hva syntes du om Xbox Game Showcase, som inkluderte titler som Avowed, Fable, Forza Motorsport, Senua's Saga: Hellblade II, Starfield samt førstepartsannonseringer som Clockwork Revolution og Towerborne (samt tredjepartsspill som Cyberpunk 2077: Phantom Liberty, Like a Dragon: Infinite Wealth, Star Wars Outlaws og litt Persona kjærlighet)?