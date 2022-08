Xbox Games with Gold for september annonsert

HQ

På fredag går vi altså inn i september, noe som i kjent stil betyr et nytt utvalg av gratis spill for Xbox Live Gold-medlemmer. Selv om utvalget som vanlig ikke er mye å juble for er det i alle fall litt kvalitet denne gangen.

For her er Games with Gold-spillene for september:



Gods Will Fall hele måneden



Double Kick Heroes fra den 16. september - 15. oktober



Thrillville fra den 1. - 15. september



Portal 2 fra den 16. - 30. september



Ja, når undertegnede skriver kvalitet tenker jeg da i hovedsak på Portal 2, men er det noen av de andre folk bør merke seg?