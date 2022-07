Xbox Games with Gold slutter med Xbox 360-titler

HQ

Om du abonnerer på Xbox Live Gold har du som kjent tilgang til Games with Gold-programmet, som dessverre ikke har vært spesielt bra de siste par årene, med noen få måneder som unntak.

Nå ser vi i det minste tegn til endringer, for Microsoft informerer alle abonnenter om at de skal slutte med å tilby Xbox 360-spill som del av tjenesten fra og med oktober og heller fokusere på nyere generasjoner. Xbox 360-titler du allerede har gjort krav på vil selvsagt ikke påvirkes, ettersom disse er dine for alltid.

"Beginning October 1, 2022, the monthly games provided to Xbox Game Pass Ultimate and Xbox Live Gold members via Games with Gold will no longer include Xbox 360 titles.

We have reached the limit of our ability to bring Xbox 360 games to the catalog; however, Games with Gold will continue to include exciting Xbox One titles and exclusive savings each month.

This will not impact any Xbox 360 games that you downloaded before October 2022. Any Xbox 360 titles that you redeem via Games with Gold before that time are yours to keep on your Xbox account, regardless of whether you continue your subscription.

Thank you for being a loyal member."

Sony sluttet med å inkludere spill fra samme konsollgenerasjon (PlayStation 3) for tre år siden i PS Plus. Så selv om dette for mange er en kjip nyhet, er det likevel ganske imponerende at vi har fått Xbox 360-tilskudd i så lang tid.