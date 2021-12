Xbox Games With Gold starter 2022 mildt sagt middels i januar

HQ

Som jeg har sagt flere ganger før virket det en stund som om Microsoft virkelig nedprioriterte Xbox Live Gold i forhold til Games Pass ved å virkelig ikke by på kvalitetsspill med Games with Gold. Gledelig nok har det vært et par bedre måneder siden den gang, men nå er det visst tilbake til gamle takter.

For Games with Gold-spillene for januar har blitt bekreftet, og de færreste av dere har nok hørt om disse:





NeuroVoider fra den 1. - 31. januar



Aground fra den 16. januar - 15. februar



Radiant Silvergun HD fra den 1. - 15. januar



Space Invaders Infinity Gene fra den 16. - 31. januar