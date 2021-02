Du ser på Annonser

Etter å ha bydd på fem i hovedsak gode spill i februar håpet jeg at Microsoft ville fortsette å imponere med Games with Gold-utvalget neste måned. Det blir ikke tilfellet for min del.

Nå kan Microsoft avsløre at følgende fire spill blir Games with Gold i mars:





Warface: Breakout hele måneden



Vicious Attack Llama Apocalypse fra den 16. mars - 15. april



Metal Slug 3 fra den 1. - 15. mars



Port Royale 3 fra den 16. - 31. mars



Er det bare jeg som ikke eier smak?