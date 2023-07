Xbox gjør det mulig å rapportere giftig stemme-chat

HQ

Xbox har allerede god moderering når det gjelder trakassering og giftige kommentarer på nettet, men så langt har dette vært begrenset til tekst. Heldigvis er dette i ferd med å endre seg.

Xbox Wire avslører at Xbox Insiders snart får en ny funksjon som gjør det enkelt å rapportere voldelige og giftige spillere, selv når de bruker talechatten. Microsoft forklarer at dette gir Xbox-spillere "muligheten til å ta opp et 60 sekunder langt videoklipp av en hendelse i spillet som de mener bryter med fellesskapsstandardene våre, og sende det som bevis til Xbox Safety Team for gjennomgang".

Xbox-spilleren Secret Asian 29 sier:

"Xbox viser igjen vei når det gjelder spilleropplevelse. Ved å iverksette tiltak for å redusere toksisitet som vanligvis er svært vanskelig å spore, kan spillere i alle aldre, av alle kjønn og med ulik bakgrunn være sikre på at Xbox støtter dem."

En annen Xbox-spiller ved navn CamicaziBoss legger til:

"Som kvinne på nettet er jeg ofte stille i flerspillermiljøer for å unngå krenkelser og trakassering. Jeg er glad for funksjoner som dette, som kan bidra til å gi folk som meg stemmen tilbake. Ingen bør gå glipp av interaksjon med andre spillere fordi de er redde for å si noe."

I første omgang er dette kun på engelsk, men Microsoft har allerede bekreftet at flere språk er på vei. Vanligvis tar det omtrent to måneder fra Xbox Insiders får en ny funksjon til den lanseres offisielt, så vi kan forvente at det nye verktøyet kommer i løpet av høsten.