Xbox gjør menyene langt bedre i 2023

HQ

Folk har ulike ønsker og behov, så det er ikke rart at Microsoft stadig endrer litt på Xbox-menyene etter hvert som tidene forandrer seg. Mange håpet likevel at lanseringen av Xbox Series ville føre til langt større endringer av menyene, og neste år vil det tydeligvis skje.

Ivy Krislov, "Senior Product Manager Lead" av Xbox Experiences-avdelingen, forteller at hovedmenyen på Xbox-konsollene vil gjennomgå store forandringer i 2023. For å få til dette vil utvalgte Insider-medlemmer i Alpha Skip-Ahead-delen oppleve en rekke gradvis endringer de neste månedene. I første omgang vil det for eksempel introduseres en ny "Jump back in"-rad som består av spill og applikasjoner du nylig har brukt, egne punkt for systemapplikasjoner og mer kurert innhold lenger nede på siden.

Hovedmålet er kort sagt å både gjøre det lettere å finne og bruke det man liker best, skape en bedre flyt og sammenheng i menyene og generelt få en mer personlig hovedmeny. Derfor vil veldig mye endres og forbedres basert på hva testerne sier fremover, så ikke forvent at sluttresultatet ser slik ut.